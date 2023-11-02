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  • lady lyudmila
    Вот теперь и Родина наша , опять Родина, где все стабильно. А не Израиль.“Как вам не стыдн...
  • lady lyudmila
    Ну поэтому и втихаря ездит. Поняла свои ошибки. Что теперь может и получить , если будет что-то вякать.“Как вам не стыдн...
  • Валентин Щербаков
    Помнится эта старая ведьма и предательница называла нас всех холопами и рабами, а теперь явилась, незапылилась......“Как вам не стыдн...

Максим Галкин* отменил все свои 16 концертов в Израиле

Максим Галкин* отменил все свои 16 концертов в Израиле

Максим Галкин*, известный российский юморист, объявил о том, что отменяет свои концерты в Израиле. В своем видеообращении на странице в социальных сетях, Галкин* обратился к израильтянам и сообщил, что из-за военного положения в стране концертные площадки были закрыты, и в ближайшее время ситуация скорее всего не изменится.

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