Максим Галкин* отменил все свои 16 концертов в Израиле

Максим Галкин*, известный российский юморист, объявил о том, что отменяет свои концерты в Израиле. В своем видеообращении на странице в социальных сетях, Галкин* обратился к израильтянам и сообщил, что из-за военного положения в стране концертные площадки были закрыты, и в ближайшее время ситуация скорее всего не изменится.
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