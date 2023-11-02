Максим Галкин* отменил все свои 16 концертов в Израиле

Максим Галкин*, известный российский юморист, объявил о том, что отменяет свои концерты в Израиле. В своем видеообращении на странице в социальных сетях, Галкин* обратился к израильтянам и сообщил, что из-за военного положения в стране концертные площадки были закрыты, и в ближайшее время ситуация скорее всего не изменится.