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Медийный «Спартак» может сыграть в 3-м сезоне МФЛ. За него выступят воспитанники и экс-игроки клуба

Медийный «Спартак» может сыграть в 3-м сезоне МФЛ. За него выступят воспитанники и экс-игроки клуба

В 3-м сезоне Winline Медиалиги может сыграть медиафутбольный «Спартак». В телеграм-канале «Некласико» опубликовали фото баннера с матча «Амкал» – «Рома».

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