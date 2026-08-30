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Царьград

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Маслова сообщила о пожаре на 10 гектарах плавней под Анапой

Маслова сообщила о пожаре на 10 гектарах плавней под Анапой

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила о крупном пожаре на плавнях хутора Чембурка. Огонь распространился на 10 гектаров, задействовано 80 специалистов и 25 единиц техники.

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