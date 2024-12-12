Экономист Терешкин: нефтегазовые доходы снижают риски падения цен на нефть

Устройство нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет сократить риски падения мировых цен на нефть, заявил в разговоре с агентством РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии