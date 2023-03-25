Тухель возглавил «Баварию», в Минспорта недовольны посещаемостью РПЛ, Сакамото победила на ЧМ по фигурному катанию и другие новости

Утро доброе! Каким же ещё оно будет, если начались выходные? А тут ещё и наш утренний дайджест завезли ☀️ 1.
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