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Тухель возглавил «Баварию», в Минспорта недовольны посещаемостью РПЛ, Сакамото победила на ЧМ по фигурному катанию и другие новости

Тухель возглавил «Баварию», в Минспорта недовольны посещаемостью РПЛ, Сакамото победила на ЧМ по фигурному катанию и другие новости

Утро доброе! Каким же ещё оно будет, если начались выходные? А тут ещё и наш утренний дайджест завезли ☀️ 1.

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