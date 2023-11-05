Ночь искусств прошла в Воронцовском и Массандровском дворцах

Ночь искусств является уникальным и захватывающим событием. Этот праздник предлагает широкой публике насладиться разнообразием искусства во всех его проявлениях и провести незабываемую ночь погруженными в мир творчества.
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