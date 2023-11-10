Кинбурнская коса горит белым фосфором: Враг жгёт заповедник

Украинские войска используют кассетные боеприпасы с фосфором для ударов по Кинбурнской косе.Кинбурнская коса - важный участок обороны вдоль Днепра был когда-то природным заповедником, но враг не жалеет ни животных, ни редкие растения.
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