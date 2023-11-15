Останина: Семьеведение могут ввести в школах в 2024 году

В следующем году в российских школах может появиться новый обязательный предмет — семьеведение. Об этом председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила РИА Новости.
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