Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Изделиями с RFID-чипами москвичи пользуются каждый день Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об инновационных импортозамещающих товарах, которые московские компании поставляют на отечественный рынок.
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