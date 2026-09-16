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Energy Shock Puts Bank of England Under Pressure to Raise Rates

The Bank of England is facing mounting pressure to raise interest rates on Thursday amid a global bond market rout fuelled by concerns over runaway government borrowing and sticky inflation.

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