Energy Shock Puts Bank of England Under Pressure to Raise Rates

The Bank of England is facing mounting pressure to raise interest rates on Thursday amid a global bond market rout fuelled by concerns over runaway government borrowing and sticky inflation.
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