Правительство выделит 157 млрд рублей дополнительно на субсидирование льготной ипотеки

Из общей суммы 66 млрд рублей пойдут на программу "Семейная ипотека", 6 млрд рублей – на "Дальневосточную и арктическую ипотеку", 85 млрд рублей – на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека" (она была завершена 1 июля 2024 года), сообщают в правительстве 19 сентября 2026 года, в субботу.