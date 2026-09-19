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Правительство выделит 157 млрд рублей дополнительно на субсидирование льготной ипотеки

Правительство выделит 157 млрд рублей дополнительно на субсидирование льготной ипотеки

Из общей суммы 66 млрд рублей пойдут на программу "Семейная ипотека", 6 млрд рублей – на "Дальневосточную и арктическую ипотеку", 85 млрд рублей – на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека" (она была завершена 1 июля 2024 года), сообщают в правительстве 19 сентября 2026 года, в субботу.

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