Конгрессвумен Тэйлор-Грин: демократы разыграют карту «вмешательства русских»

Демократы готовятся снова разыграть карту вмешательства России в выборы президента. Об этом заявила конргессвумен Марджори Тэйлор-Грин и призвала соратников-республиканцев готовиться к тому, что их будут обзывать «русскими бла-бла-бла» за поддержку кандидатуры Дональда Трампа.