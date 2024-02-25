Конгрессвумен Тэйлор-Грин: демократы разыграют карту «вмешательства русских»

Демократы готовятся снова разыграть карту вмешательства России в выборы президента. Об этом заявила конргессвумен Марджори Тэйлор-Грин и призвала соратников-республиканцев готовиться к тому, что их будут обзывать «русскими бла-бла-бла» за поддержку кандидатуры Дональда Трампа.
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