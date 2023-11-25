Губернатор Куйвашев поднял настроение своему предшественнику

Выступая с докладом о достижениях Свердловской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, губернатор Евгений Куйвашев поднял настроение своему предшественнику Александру Мишарину (руководил регионом с 2009 по 2012 годы).
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