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Семшов о 5-м месте «Зенита»: «Все равно будет вверху, несмотря на 3 поражения. С таким составом по‑другому команда не может играть»

Игорь Семшов уверен, что «Зенит» выправит свое турнирное положение. После 9 туров петербургский клуб занимает в РПЛ 5-е место.

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