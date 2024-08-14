Goldman Sachs владеет спотовым ETF BTC на сумму $418 млн

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs значительно увеличил свои инвестиции в Биткоин. Согласно последним данным, представленным в отчете 13F, финансовый институт владеет паями крипто- ETF на общую сумму 418 миллионов долларов.
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