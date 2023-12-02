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Экс-глава ЦРУ Петреус: наступление ВСУ провалилось из-за слабой помощи Запада

Экс-глава ЦРУ Петреус: наступление ВСУ провалилось из-за слабой помощи Запада

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Вооруженные силы Украины не смогли достичь ожидаемых результатов во время летнего контрнаступления из-за задержки в поставках западного вооружения.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;наступление ВСУ провалилось из-за слабой помощи Запада&quot; Подскажите кто нибудь этому кретину, что в 1941 году на нас напала страна, на два или три порядка превышающая потенциал сегодняшней бывшей украины (в пропорциях того времени) на которую прямо работала ВСЯ промышленность европы. Кроме этого, в составе вермахта воевало несколько миллионов граждан европейских стран. Чем это закончилось пусть спросит у историков, если сам прочитать не в состоянии...
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