Экс-глава ЦРУ Петреус: наступление ВСУ провалилось из-за слабой помощи Запада

Андрей Шишинов

"наступление ВСУ провалилось из-за слабой помощи Запада" Подскажите кто нибудь этому кретину, что в 1941 году на нас напала страна, на два или три порядка превышающая потенциал сегодняшней бывшей украины (в пропорциях того времени) на которую прямо работала ВСЯ промышленность европы. Кроме этого, в составе вермахта воевало несколько миллионов граждан европейских стран. Чем это закончилось пусть спросит у историков, если сам прочитать не в состоянии...