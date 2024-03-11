В России стартует обмен замороженными активами

Россияне смогут обменять замороженные активы до 1 сентября, сообщает корреспондент The Moscow Post. В Минфине пояснили, что правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установлен порядок обмена.
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