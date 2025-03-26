Приключения итальянцев: Феруччо Фурланетто в ГАБТ и Dolce&Gabbana в кино

Кино Дольче! 18+ Фото: Snowlab Режиссёры: Давиде Ливерморе, Паоло Джеп Кукко. В ролях: Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино, Валентино Буцца, Мариам Баттистелли, Эрвин Шротт, Росси де Пальма, Анджела Финоккьяро, Шарлотта ДжентилеНовое прочтение классической истории любви.
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