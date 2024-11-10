Женские страсти
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Женские страсти

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Названы помогающие справиться с ожирением немедикаментозные подходы

Названы помогающие справиться с ожирением немедикаментозные подходы

Ожирение — это комплексное хроническое заболевание, которое повышает риск возникновения целого ряда сопутствующих заболеваний, объяснил в беседе с RT доктор медицинских наук, руководитель проекта персонализированной превентивной медицины «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.

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