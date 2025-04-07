США могут предложить Украине жесткий выбор

Согласно информации британской газеты Daily Telegraph, США могут поставить Украину перед серьезным ультиматумом: либо согласиться на мирные условия, предложенные Россией, либо потерять всю поддержку в области разведки и логистики от американской стороны.
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