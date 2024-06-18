Всё больше россиян поддерживают духовные ценности и строительство православных храмов. За последние 15 лет число православных храмов в России удвоилось, достигнув 25 000, что вызвало поддержку 63% россиян — следует из результатов исследования.
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