Зеленский заявил о разработке нового плана, теперь - «плана стойкости» В своём обращении «к нации» Зеленский заявил, что подготовил новый план.
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Зеленский заявил о разработке нового плана, теперь - «плана стойкости» В своём обращении «к нации» Зеленский заявил, что подготовил новый план.
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