В сентябре 2026 года рейтинг губернатора Липецкой области Игоря Артамонова упал на 33 позиции, он оказался на 78 месте.
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