При поддержке Ростеха на базе РТУ-МИРЭА организована передовая инженерная школа

Фото: МИРЭА – Российский технологический университет Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев провел первое заседание наблюдательного совета передовой инженерной школы СВЧ-электроники.
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