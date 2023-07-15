Итак, по многочисленным просьбам трудящихся. Депутат Государственной Думы, многими любимый генерал-лейтенант Андрей Гурулёв разместил личном ТГ-канале обращение к 58-й общевойсковой армии Южного военного Округа её уже бывшего командующего – генерал-майора Ивана Попова (позывной «Спартак»).
На увольнение генерала Попова: субординация и воинская честь
Комментарии
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Евгений Акимов
Пойму всё кроме, пример со Сталиным здесь к чему, для красного словца? РФ ни форме, ни по содержанию, ни по качественному, ни по количественному вообще не СССР.
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5 час.
Л
Леонид
Шелкопер, рассуждающий об офицерской чести... "В каком полку служили?" Про участие на боевых даже не спрашиваю...
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4 час.
Elena Dmitrieva
«Всеми любимый Гурулев»?? Разве это правда?
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2 час.
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