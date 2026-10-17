🚀 На кадрах — моменты прилёта этой ночью баллистических и крылатых ракет в Запорожье и Кривом Роге. ▪️ В Кривом Роге поражён металлургический комбинат, в Запорожье — предприятия «Запорожсталь» и «Запорожтрансформатор».