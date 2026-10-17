🚀 На кадрах — моменты прилёта этой ночью баллистических и крылатых ракет в Запорожье и Кривом Роге. ▪️ В Кривом Роге поражён металлургический комбинат, в Запорожье — предприятия «Запорожсталь» и «Запорожтрансформатор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Авиация НАТО не с...
- Зеленский: Кры...
- Фрагментация боёв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым