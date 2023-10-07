Пик мощи Российской и Советской империй, голод 1947 и прогноз Менделеева для США

vitaliy tabachenkov Человек вспоминает термины умные - коммунизм, большевизм... По тональности видно, что он себя мнит оппозиционером власти Советов, поэтому логично думать, что он находится на службе или подсосе у банковского капитала и международных империалистов, но от этого будет всячески открещиваться. Так вот эти термины - просто самоназвания, что по факту не меняет сути с точки зрения антропологии - борьба спермоконкурирующих особей за ресурсы. Кем себя кличут эти особи не интересно, так как в политике они не разбираются. Сплошная вода, ад и Израиль. И еще. Капитал везде, поэтому разговор о коммунизме возможен в качестве модели для сравнения. Вопрос в том, куда направлять добавленную стоимость - Макаренко и ему подобным в карман или матерям-одиночкам и сиротам с инвалидами.

Valery German Роман, тогда начни читать про Парижскую коммуну : сколько голов там отрубили своим же революционерам. Поверь пока мне на слово -- тебе будет чему удивиться. .....конечно, если ты не "рома из ЦИПСО".