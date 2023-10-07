1. Блогер Алексей Волынец сравнивает периоды наивысшего политического могущества Российской Империи и Советского Союза.
Пик мощи Российской и Советской империй, голод 1947 и прогноз Менделеева для США
Комментарии
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vitaliy tabachenkov
Человек вспоминает термины умные - коммунизм, большевизм... По тональности видно, что он себя мнит оппозиционером власти Советов, поэтому логично думать, что он находится на службе или подсосе у банковского капитала и международных империалистов, но от этого будет всячески открещиваться. Так вот эти термины - просто самоназвания, что по факту не меняет сути с точки зрения антропологии - борьба спермоконкурирующих особей за ресурсы. Кем себя кличут эти особи не интересно, так как в политике они не разбираются. Сплошная вода, ад и Израиль. И еще. Капитал везде, поэтому разговор о коммунизме возможен в качестве модели для сравнения. Вопрос в том, куда направлять добавленную стоимость - Макаренко и ему подобным в карман или матерям-одиночкам и сиротам с инвалидами.
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14 час.
Valery German
Роман, тогда начни читать про Парижскую коммуну : сколько голов там отрубили своим же революционерам. Поверь пока мне на слово -- тебе будет чему удивиться. .....конечно, если ты не "рома из ЦИПСО".
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13 час.
Компанцев Сергей
Ну и венцом становится Ункяр-Искелесийский договор 1833 года, когда русский десант на Босфоре спас султана от египтян и поставил Османскую империю и Черноморские проливы в зависимость от политики России. привет это выше из статьи а прогноз менделеева был создан наверное что все будет нормально не воин и революции и сша в 1917 - 19 год сколько народа сожли это были 1 конц. лагеря может с англицанами этого утверждать не буду но факт дома и сараи деревяные и туда сгоняли людей и сжигали факт
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10 час.
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