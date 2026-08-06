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Телеканал RTVI

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Нечаев: селлеры WB могут уйти с рынка, если останутся без серьезной компенсации

Нечаев: селлеры WB могут уйти с рынка, если останутся без серьезной компенсации

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев оценил в эфире RTVI ущерб от ударов БПЛА по складам WildberriesВ ночь на 6 августа в Тверской области логистический комплекс Wildberries был поврежден при падении обломков беспилотника, сообщили власти.

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