Нечаев: селлеры WB могут уйти с рынка, если останутся без серьезной компенсации

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев оценил в эфире RTVI ущерб от ударов БПЛА по складам WildberriesВ ночь на 6 августа в Тверской области логистический комплекс Wildberries был поврежден при падении обломков беспилотника, сообщили власти.