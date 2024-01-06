Примера 23/24: Символическая сборная 18 тура

Лучшие по итогам первых матчей Нового года Пауло Гассанига («Жирона») Аргентинец в прямом смысле принес очки в матче с «Атлетико», особенно тяжко вратарю пришлось в начале второго тайма, когда он сделал 4 из 9 своих сейвов.