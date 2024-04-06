Соотношение талии к росту лучше ИМТ для прогнозирования жировой массы тела у детей

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Pediatric Research, соотношение окружности талии к росту (WHtR) является недорогой альтернативой индексу массы тела (ИМТ) для прогнозирования жировой массы (ЖМ) у детей.
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