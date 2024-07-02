Жаркую погоду любят всего 4% опрошенных россиян

52% опрошенных россиян признались, что плохо переносят летнюю жару. Респонденты рассказали, что в такую погоду у них всегда ухудшается самочувствие, они теряют работоспособность и не могут ни на чем сконцентрироваться.
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