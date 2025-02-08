Можно ли есть и пить в первый день Великого поста-2025 Марина ОнегинаВ преддверии главного христианского праздника – Пасхи – православные верующие вступают в Великий пост, время духовного и телесного очищения.
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