В Госдепе признали, что санкции Запада не смогли разрушить экономику РФ

AB

Anlrey Boracow

Этот гос-деп США организация странная, если не сказать большего. Сначала там вещали, при чем громко и отчетливо, хер ошибешься, что у России нет экономики, это страна-бензоколонка с остатками ядерных ракет СССР, при чем устаревших и не работающих. Потом эти дешевые базары начали затухать, гос-деп США переобувался в прыжках. Потом начались высказывания, что все же экономике России нанесен ущерб. Вот это фортель! Как можно нанести ущерб тому, чего по твоему же заверению в природе не существует? Это даже не цирк, это круче и в разы. Теперь этот гос-деп США начинает болтать о том, что кое-что все же порушить в экономике России не получилось, типа промашечка вышла не большая. И как с этой шарашкиной конторой можно о чем то говорить? А ведь этот гос-деп это же, по факту, министерств иностранных дел США! То есть с этим гос-депом ни о чем и ни как говорить нельзя?! Получается, что нельзя. А с кем тогда можно?