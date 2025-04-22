Соцфонд предупредил о досрочной выплате пенсий за май

Их получат те, кому пенсия приходит с 1-го по 5-е числа.фото: duma.gov.ruЧасть российских пенсионеров досрочно получат выплаты пенсий за май, говорится 22 апреля в Telegram-канале Социального фонда России.
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