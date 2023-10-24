«КП»: Алла Пугачева планирует сдать в аренду свою недвижимость в РФ

Певица Алла Пугачева собирается сдавать в аренду свою недвижимость в России. Об этом сообщает «КП». Судьбу своей собственности в Москве примадонна обсуждала с юристами по приезде в страну на прощание с модельером Валентином Юдашкиным.
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