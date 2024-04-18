Первую партию смартфонов серии Huawei Pura 70 скупили за одну минуту Не прошло и не...

Первую партию смартфонов серии Huawei Pura 70 скупили за одну минутуНе прошло и нескольких часов после того, как компания Huawei официально представила серию флагманских смартфонов Pura 70, обладающих обновленным чипсетом Kirin 9010 и рядом других улучшений.
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