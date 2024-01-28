Глава Пентагона Остин: США ответят на удар по своей базе в Иордании, где погибло трое военных

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с очередными угрозами в адрес Тегерана и заявил о том, что США не будут безмолвно взирать на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и жестко ответят на эти агрессивные действия.
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