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Хрюнов считает, что Дзюбе нужно перейти в «Торпедо»: «Собрал бы «Лужники» смело. Это было бы зрелищем, сопоставимым с концертом «Ленинграда»

Владимир Хрюнов считает, что Артему Дзюбе нужно перейти в «Торпедо». Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести бой с экс-форвардом «Адана Демирспор» и «Зенита».

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