Times: CША допустили «Пять глаз» к слежке за Россией и КНР в космосе

США начали делиться наиболее конфиденциальной информацией о космических операциях Китая и России с Великобританией и другими странами, которые входят в разведывательное сообщество «Пять глаз», пишет Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии