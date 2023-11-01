Федеральная таможенная служба предложила ограничить экспорт золота физлицами

РИАМО - 1 ноя. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами, сообщает «Интерфакс».
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