Си Цзиньпина сравнили с нервным зятем после вопроса об отъезде Блинкена из Китая

Какое может быть еще отношение Китая к пиндосам ???

Андрей Сапожников

А о чём можно серьёзно говорить с "шафкой" Белого Дома, которая вообще не только не может достичь выполнения каких-либо договорённостей, но даже не пользуется уважением в своём секретариате.