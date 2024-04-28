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Си Цзиньпина сравнили с нервным зятем после вопроса об отъезде Блинкена из Китая

Си Цзиньпина сравнили с нервным зятем после вопроса об отъезде Блинкена из Китая

По сети разлетелся ролик, на котором председатель КНР перед камерами спрашивает у своего помощника, когда из его страны уедет американец Блинкен Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай оказался весьма напряжённым.

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Комментарии
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Samarium
Какое может быть еще отношение Китая к пиндосам ???
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6 час.
Cветлана
Ну актёры!!!))))) Голливуд отдыхает..
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5 час.
Андрей Сапожников
А о чём можно серьёзно говорить с &quot;шафкой&quot; Белого Дома, которая вообще не только не может достичь выполнения каких-либо договорённостей, но даже не пользуется уважением в своём секретариате.
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1 час.

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