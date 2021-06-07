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Полиция Японии задержала капитана российской рыболовецкой шхуны "Амур"

Полиция Японии задержала капитана российской рыболовецкой шхуны "Амур"

Новость дополняется. .

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Валерий Федосеев
Зачем людей смешите? Какая глубокомысленная статья, а главное ёмкая.« Полиция Японии задержала капитана рыболовецкой шхуны "Амур".@
Алексей Андреевич
глубокобессмысленное
Nikolia Vovchenko
Просто "некоторые товарисчи моряки" почему то оказались слепыми,глухими и непонимающими происходящего вокруг...Они наверное "не знали"о "претензиях япошек"и то как те постараются "приготовить соломку"

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