Полиция Японии задержала капитана российской рыболовецкой шхуны "Амур"

Нью ИнформПолитикаПолиция Японии задержала капитана российской рыболовецкой шхуны "Амур"Новость дополняется. .Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевЗачем людей смешите? Какая глубокомысленная статья, а главное ёмкая.« Полиция Японии задержала капитана рыболовецкой шхуны "Амур".@Алексей АндреевичглубокобессмысленноеNikolia VovchenkoПросто "некоторые товарисчи моряки" почему то оказались слепыми,глухими и непонимающими происходящего вокруг...Они наверное "не знали"о "претензиях япошек"и то как те постараются "приготовить соломку"Комментировать
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