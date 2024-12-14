Настя Ивлеева колко ответила на нападки Киркорова, назвавшего ее неблагодарной сучкой

Голая вечеринка Насти Ивлеевой подложила свинью многим артистам. Филипп Киркоров считает, что взрывной волной всеобщего негодования его задело сильнее других.
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