Таиланд захлопывает «безвизовую дверь» для россиян. Правила въезда в королевство ужесточились

Таиланд захлопывает «безвизовую дверь» для россиян. Правила въезда в королевство ужесточилисьКоролевство Таиланд, долгое время считавшееся одним из самых доступных направлений для безвизового туризма из России и стран постсоветского пространства, резко меняет правила въезда.