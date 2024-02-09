Рейтинг топ 10 портативных проекторов: телевизор или монитор у вас в кармане

Цифровая техника уже давно прочно вошла в повседневную жизнь обычного человека. Ежедневно мы пользуемся смартфонами, смарт-часами, планшетами, ноутбуками и другой аналогичной продукцией, тем более, что разработчики буквально каждый месяц выпускают в продажу свежие модели.
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