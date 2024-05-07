Министр Клебанов задержан за очень большую взятку. Уволен был сразу

Глава Башкортостана Радий Хабиров сразу уволил с занимаемой должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, как только подтвердилась информация о задержании чиновника, получившего очень большую взятку.
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