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Министр Клебанов задержан за очень большую взятку. Уволен был сразу

Министр Клебанов задержан за очень большую взятку. Уволен был сразу

Глава Башкортостана Радий Хабиров сразу уволил с занимаемой должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, как только подтвердилась информация о задержании чиновника, получившего очень большую взятку.

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Комментарии
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Виталий
Вот если бы взяточниками отрубали конечности, не казнили, дела были бы лучше.
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16 час.

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