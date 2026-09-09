Детский сад в Анапе закрыли после атаки украинских БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Анапе закрыт детский сад № 5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Су-34 нанес удар ...
- Проблема с запашк...
- Лавочку прикроют:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым