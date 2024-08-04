Сутки не будут длиться 24 часа? Луна медленно удаляется от Земли, ученые выясняют, что это значит Максим МорозовЛуна, наш ближайший сосед в Солнечной системе, медленно удаляется от Земли, что может оказать существенное влияние на нашу повседневную жизнь.
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