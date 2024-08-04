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Сутки не будут длиться 24 часа? Луна медленно удаляется от Земли, ученые выясняют, что это значит

Сутки не будут длиться 24 часа? Луна медленно удаляется от Земли, ученые выясняют, что это значит

Сутки не будут длиться 24 часа? Луна медленно удаляется от Земли, ученые выясняют, что это значит Максим МорозовЛуна, наш ближайший сосед в Солнечной системе, медленно удаляется от Земли, что может оказать существенное влияние на нашу повседневную жизнь.

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