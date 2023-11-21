Специалисты Курской АЭС назвали характеристики второго корпуса реактора

В Курскую область поступила оболочка для «атомного сердца» — второй корпус реактора АЭС. Данная конструкция, длина которой составляет 12 м и вес почти 350 т, способна выдержать восьмибалльное землетрясение, а также выстоять при прямом попадании широкофюзеляжного Boeing 777-300.