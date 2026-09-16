Игрока ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на два матча чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча чемпионата России.
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